20/01/2017 02:08

GALATASARAY DE JONG AMBURGO / Dopo appena cinque mesi potrebbe già chiudersi l'avventura di Nigel de Jong al Galatasaray. Il 32enne centrocampista olandese ex Milan non si è ambientato benissimo in Turchia e, secondo il sito tedesco '90min.com', l'Amburgo starebbe pensando di riprendere il calciatore che cedette nel 2009 al Manchester City.

M.R.