20/01/2017 02:35

WBA WATFORD IGHALO - Il West Bromwich in pressing sul Odion Ighalo. Stando a 'Sky Sports', il WBA starebbe trattando con il Watford per il cartellino dell'ex attaccate dell'Udinese. Sotto contratto fino al 2021 con la formazione di Mazzarri, Ighalo avrebbe una valutazione non inferiore ai 15 milioni di euro.



G.M.