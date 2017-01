Calciomercato Napoli, Gabbiadini tra Premier e Fiorentina: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/01/2017 12:03

NAPOLI GABBIADINI - Manolo Gabbiadini lascerà, a meno di clamorosi colpi di scena, il Napoli in questa sessione di mercato. L'attaccante non è riuscito ad imporsi in Campania, soprattutto dopo l'infortunio di Milik. L'esplosione di Mertens e l'arrivo di Pavoletti, oltre al vicino ritorno del bomber polacco, hanno allontanato sempre di più il 25enne attaccante bergamasco dalla Campania. Negli ultimi giorni si è molto parlato della pista che porta alla Fiorentina, in caso di partenza di Kalinic verso la Cina, ma ad oggi nulla è cambiato sul suo futuro: secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Premier League è sempre in pole per accaparrarsi le sue prestazioni. Southampton davanti a tutte, poi West Bromwich Albion e Watford. Più staccate West Ham e Leicester. Il Wolfsburg, invece, si è definitivamente defilato. Al momento è questa la situazione, con l'eventuale partenza di Kalinic le cose potrebbero cambiare, ma la Premier resta saldamente in testa nei pensieri di Gabbiadini.