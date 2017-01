Calciomercato Milan, Liverpool detta le condizioni per Sakho

19/01/2017 11:45

LIVERPOOL SAKHO MILAN - 'No' alla cessione in prestito di Mamadou Sakho. Il Liverpool - riporta 'Sky Sports' - avrebbe rimandato al mittente l'offerta del Southampton, interessato ad acquisire a titolo temporaneo il difensore francese fino al termine della stagione. I 'Reds', infatti, vorrebbero privarsi solo a titolo definitivo del 26enne, valutato non meno di 23 milioni di euro. Su Sakho ci sarebbe anche l'interesse di Siviglia e West Ham, oltre alle italiane Milan e Inter.



G.M.