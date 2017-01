19/01/2017 11:52

CALCIOMERCATO ROMA DONSAH / La Roma ha incontrato recentemente il Bologna per discutere del futuro di Sadiq. Secondo quanto riferisce 'Il Tempo', la dirigenza giallorossa ha sondato il terreno con i rossoblù per il centrocampista ghanese Donsah, obiettivo dei capitolini in ottica futura.

S.D.