Calciomercato Serie B, da Floro Flores a Mbakogu: le trattative del 19 gennaio

19/01/2017 11:47

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. È sempre il giro delle punte ad infiammare la giornata. Il Perugia si prende, via Inter, il bomber della Lega Pro, Francesco Forte. E spinge sempre più ai margini Rolando Bianchi. La Ternana avrebbe incassato il no di Eusepi e va su Pettinari. Il Bari sta per mettere le mani su Floro Flores, mentre il Carpi dopo Beretta spinge per riavere Mbakogu. Per l'estate, invece, preso Santini dal Pontedera.



Il Verona potrebbe salutare presto Fares, mentre si attende la decisione di Ganz che sta trovando poco spazio e potrebbe partire. La Spal sta definendo l'arrivo di Floccari dal Bologna, il Benevento attende la risposta del Latina per Acosty. L'Entella si avvicina a De Luca e preleva Ardizzone dalla Pro Vercelli che, invece, chiude per Vives dal Torino. Manaj è del Pisa, Lezzerini va all'Avellino e Macek al Bari.



L.P.