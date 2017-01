19/01/2017 11:35

TEVEZ SHANGHAI GREENDLAND SHENHUA - Accoglienza da star a Shanghai per Carlos Tevez. Bagno di folla in aeroporto da parte dei suoi nuovi tifosi per l'attaccante argentino, sbarcato in Cina nelle scorse ore. L'ex Juve e Boca Juniors nei giorni scorsi ha firmato un faraonico contratto per due stagioni da 38 milioni di euro all'anno con lo Shanghai Greenland Shenhua.



