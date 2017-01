Calciomercato Inter, è ora di alzare il muro: Manolas primo obiettivo estivo. E rispunta Layun

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

19/01/2017 11:14

CALCIOMERCATO INTER LAYUN / Grandi colpi di calciomercato, ma non solo in attacco. Perché è vero che sono i grandi acquisti dal centrocampo in su a far sognare i tifosi, ma per raggiungere l'obiettivo di Suning, ovvero riportare l'Inter ai massimi livelli mondiali, serve un reparto difensivo all'altezza. Dunque, da qui a giugno l'inamovibile Miranda, il (quasi) ritrovato Murillo ed il 'nuovo acquisto' Medel più Andreolli rappresentano un pacchetto completo ed affidabile per dare l'assalto al terzo posto. In estate, però, il calciomercato Inter punterà a piazzare almeno un colpaccio al centro della retroguardia, portando a Milano un calciatore in grado di affiancare Miranda, che va per i 33 anni, e poi raccoglierne l'eredità.

Il sogno, il primo obiettivo sarebbe Kostas Manolas, al centro di una trattativa complicatissima per il rinnovo con la Roma che sembra sempre più distante. Per gennaio le porte sono chiuse, in estate l'addio ai giallorossi sarà tutt'altro che improbabile. Ma sarà asta internazionale, con tanti top club europei in allerta. Così i nerazzurri si cautelano e valutano anche altre piste. Come quella che porta a Marquinhos del Psg o Victor Lindelof del Benfica, per il quale si sussurra ci sia stata una nuova chiacchierata con l'agente Fali Ramadani in occasione del vertice per il trasferimento di Stevan Jovetic al Siviglia. Puntellato il centro della difesa, l'attenzione si rivolgerà poi ai terzini.

Calciomercato Inter, non solo Ricardo Rodriguez: si valuta anche Layun

Terzini per i quali non sarebbe da escludere un tentativo a gennaio. Qualora si dovessero concretizzare almeno due cessioni pesanti, che potrebbero essere quelle di Ranocchia e Santon, un tentativo potrebbe essere fatto in extremis per Ricardo Rodriguez, anche se come raccontato da Calciomercato.it il Wolfsburg non si smuove dalla richiesta da 20 milioni di euro. Attenzione dunque ad un'altra ipotesi, che arriva dal Portogallo. Secondo 'Tuttosport', i nerazzurri starebbero valutando Miguel Layun, messicano con passaporto spagnolo di proprietà del Porto, che lo valuta 15 milioni.