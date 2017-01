Calciomercato Juventus, nuova pretendente per Mattiello

19/01/2017 11:21

JUVENTUS VERONA MATTIELLO - Ci sarebbe anche il Verona su Federico Mattiello, che potrebbe lasciare in questa sessione del calciomercato la Juventus per trovare spazio con maggiore continuità. E, dopo il pressing del Pescara, stando al 'Corriere di Verona' pure il club scaligero sarebbe interessato ad acquisire in prestito fino al termine della stagione le prestazioni del 21enne laterale sinistro, sotto contratto fino al 2019 con i bianconeri. La Juventus, però, prima di dare eventualmente l'ok alla cessione di Mattiello, potrebbe aspettare la conclusione della 'telenovela' sul futuro di Evra.



G.M.