Spartak Mosca, Bocchetti rinnova... e Cigarini, Cannavaro e Criscito lo prendono in giro!

19/01/2017 11:12

SPARTAK MOSCA RINNOVO BOCCHETTI / Salvatore Bocchetti ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con lo Spartak Mosca. La notizia non è passata inosservata in Italia e Cigarini ha prontamente scritto ironicamente su 'Instagram': "Grande Boc, grazie che sei felice", corredando il tutto con le immagini dei soldi. Paolo Cannavaro ha fatto eco, con la battuta: "Cigarini, io l'ho pensato e tu l'hai scritto. Bocchetti adda' campa' 100 anni lo Spartak". Bocchetti, a quel punto, ha risposto stando al gioco: "Ma che bastardi". Ancora Cigarini: "Cannavaro, ma guarda che Bocchetti ha rinnovato perché si trova bene con la lingua". Poi, è intervenuto Domenico Criscito dello Zenit: "Dai che tra un po' tocca anche a me". Cannavaro ha chiuso il gioco tra calciatori: "Evvai, state finendo tutto il gas della Russia".

S.D.