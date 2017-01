Calciomercato Juventus, ko Lemina non cambia i piani a centrocampo

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

19/01/2017 10:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS LEMINA - Dal Gabon è arrivata ieri la tegola Lemina per la Juventus e Massimiliano Allegri. Il 23enne centrocampista ha accusato un problema alla schiena e mercoledì non è sceso in campo nel match contro il Burkina Faso. I tempi di recupero sono da valutare per l'ex Marsiglia, che potrebbe fermarsi per almeno due settimane. Coppa d'Africa praticamente finita per lui e nei prossimi giorni potrebbe esserci già il rientro a Torino.

Calciomercato Juventus, infortunio Lemina non cambia le strategie

Per il calciomercato Juventus lo stop di Mario Lemina - riporta 'La Gazzetta dello Sport' - non dovrebbe cambiare comunque le carte in tavola a centrocampo per questa sessione invernale del calciomercato. Tolisso è sempre nei radar della dirigenza campione d'Italia, ma viste le pretese del Lione difficilmente si muoverà qualcosa già adesso, con l'offensiva che potrebbe essere così rinviata alla prossima estate. Sul taccuino di Marotta e Paratici, sempre per giugno, resterebbero anche N'Zonzi (con il Barcellona che si sarebbe ritirato dalla corsa per il francese del Siviglia) e il 'sogno' Verratti, con l'italiano corteggiato però anche dall'Inter. In mediana, così, quello di Rincon potrebbe essere l'unica novità di questa finestra di mercato, mentre in uscita non sarebbe da escludere il possibile addio di Hernanes: il regista brasiliano, oltre al Genoa, è corteggiato anche dai ricchi club cinesi e dalla MLS statunitense.