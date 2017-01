Coppa Italia, Roma-Sampdoria: le probabili formazioni

19/01/2017 10:36

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA / Questa sera si completa il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida dello stadio 'Olimpico' tra Roma e Sampdoria. I due tecnici non dovrebbero fare molto ricorso al turnover: da una parte Spalletti dovrebbe far esordire Mario Rui dal primo minuto mentre per Totti possibile panchina; dall'altra Giampaolo potrebbe dare una chance a Praet. Chi passa il turno se la vedrà con il Cesena ai quarti. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, De Rossi, Mario Rui; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Fernandes; Quagliarella, Budimir. All. Giampaolo

ARBITRO: Calvarese di Teramo

M.R.