Calciomercato Juventus, visite in corso per Orsolini

19/01/2017 10:20

JUVENTUS ORSOLINI - La Juventus accoglie il suo nuovo gioiello. Riccardo Orsolini ha raggiunto Torino per svolgere le visite mediche con il club bianconero come riporta 'Sky Sport'. Il 19enne talento dell'Ascoli, accompagnato dal suo agente Di Campli, si sta sottoponendo in questi minuti all'iter delle visite al 'J Medical' e in giornata dovrebbe arrivare anche la firma sul contratto e l'ufficialità del suo passaggio al club campione d'Italia. Orsolini resterà comunque nelle fila della squadra marchigiana fino al termine della stagione.



G.M.