DIRETTA - Terremoto Centro Italia, c'è una vittima nel pescarese

19/01/2017 09:45

TERREMOTO CENTRO ITALIA - C'è una vittima all'hotel Rigopiano nel comune di Farindola, in provincia di Pescara, dopo la valanga che ha travolto ieri la struttura in seguito alle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia. I soccorritori sono riusciti a raggiungere alle 4 l'hotel mettendo in salvo altre due persone, anche se ci sarebbero ancora molti dispersi secondo la ricostruzione di Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese. La struttura ospitava tra le venti e le trenta presone: "Chiamiamo ad alta voce ma nessuno risponde, lo scenario viene descritto apocalittico", hanno raccontato i soccorritori tra le macerie come si legge su 'Repubblica.it'. Nella giornata di mercoledì il Centro Italia è stato colpito da 82 scosse di terremoto, con le più forti (superiori ai 3.5 di magnitudo) che hanno avuto epicentro a Montereale e Capitignano, in provincia di L'Aquila.



G.M.