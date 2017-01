Juventus, che numeri per Allegri: messi in riga Conte, Capello, Lippi e Trapattoni

19/01/2017 09:28

JUVENTUS ALLEGRI / La sconfitta subita contro la Fiorentina ha alzato un polverone alla Juventus. In casa bianconera non sono abituati a perdere, specie da quando è arrivato Massimiliano Allegri alla guida tecnica. Domenica contro la Lazio l'allenatore livornese festeggerà le 300 panchine in Serie A ed il bilancio è certamente positivo: 170 vittorie, 62 pareggi e 69 sconfitte. Numeri ovviamente ancora migliori se tiene conto soltanto della sua avventura alla Juve e che, come riportato dal 'Corriere dello Sport', lo pongono al primo posto tra i tecnici bianconeri più vincenti degli ultimi anni. Allegri, infatti, vanta il 73,68% di vittorie in bianconero: dietro di lui Antonio Conte con il 72,81%, poi Fabio Capello con il 69,74%, quindi Marcello Lippi con il 57,75% e infine Giovanni Trapattoni con il 52,98%.

M.R.