Calciomercato Fiorentina, agente Rodriguez: "Non interessa più. Entro un mese il nuovo club"

19/01/2017 09:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA GONZALO RODRIGUEZ / 'Rottura' tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina. L'edizione odierna de 'La Nazione' riporta le parole di José Raul Iglesias, agente del difensore in scadenza di contratto a giugno: "In questi mesi non ho ricevuto alcuna telefonata da parte della Fiorentina e ciò mi fa pensare che ormai al club non interessi più formulare una proposta di rinnovo per Gonzalo. Da tempo, peraltro, stiamo valutando varie proposte e sono certo che entro un mese definiremo tutto con una nuova squadra. Sui nomi non voglio dire nulla; quello però che posso confermare è che in tanti hanno chiesto informazioni su Gonzalo, a maggior ragione dopo la prestazione di domenica contro la Juventus".

In Italia, Inter e Milan sono sulle tracce del difensore viola, così come il Marsiglia in Francia. Sulle tracce di Gonzalo Rodriguez c'è, però, anche il Leicester, In casa Chelsea, la prima scelta è invece rappresentata da Virgil van Dijk.

S.D.