Calciomercato Roma, contatto col Palermo per Quaison

19/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO ROMA QUAISON / Potrebbe essere Robin Quaison l'acquisto a sorpresa del calciomercato Roma invernale 2017: come si legge sulle pagine de 'Il Tempo', nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha avviato i contatti col Palermo per discutere del possibile trasferimento a gennaio del versatile trequartista svedese, in scadenza di contratto a fine stagione 2016/2017.

Robin Quaison è anche nel mirino del Birmingham City allenato da Gianfranco Zola, ma il giocatore non appare troppo convinto di scendere di categoria in Championship.

S.D.