Calciomercato Lazio, tutti pazzi per Milinkovic-Savic: ci provano le milanesi

19/01/2017 08:30

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Sergej Milinkovic-Savic is on fire. Anche contro il Genoa, in Coppa Italia, il versatile centrocampista della Lazio ha dimostrato di essere in uno straordinario momento di forma, timbrando ancora una volta il cartellino sul tabellino dei marcatori.

Le recenti ottime prestazioni del calciatore serbo classe 1995 non sono passate inosservate agli operatori di calciomercato italiani: la Juventus è stata recentemente accostata al giocatore in ottica futura, ma anche le due milanesi monitorano a distanza il giocatore, pronte ad approfittare di un'eventuale apertura alla cessione a partire dall'estate 2017. All'Inter, Milinkovic-Savic ritroverebbe in panchina Stefano Pioli, mentre il Milan già segue con interesse in casa Lazio la situazione Keita Balde Diao, con l'ex Inter Mirabelli deciso a riuscire lì dove non è riuscito ai tempi nerazzurri.

L'estate 2017 sarà un crocevia importante per il futuro della società biancoceleste, alle prese anche con le valutazioni sul futuro di de Vrij e Lucas Biglia, in trattativa per il rinnovo del contratto, e di Felipe Anderson. Il destino di Milinkovic-Savic (che vanta estimatori non solo in Italia) dipende, anche, da loro.

S.D.