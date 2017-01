Milan, van Basten: "Mancano i campioni, non mi va giù il cambio di proprietà"

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

19/01/2017 08:40

MILAN VAN BASTEN - Sarà Napoli-Milan il match di cartello della prossima giornata di Serie A. Negli anni '80 Marco van Basten diede vita a duelli epici con Diego Armando Maradona, con l'ex fuoriclasse olandese che ha concesso una lunga intervista stamane a 'La Gazzetta dello Sport'. L'attuale dirigente Fifa - per le news Milan - si è espresso in primis sul nuovo cambio di proprietà del club rossonero e sul calciomercato: "Non posso pensare ai cinesi padroni di Inter e Milan, due società così gloriose devono restare agli italiani. Non è solo una questione di fascino e storia, di Moratti o Berlusconi. C'è anche la passione: non ha prezzo. No, il Milan ai cinesi proprio non mi va giù. Cosa mi mette più tristezza? Vedere San Siro mezzo vuoto. Una cosa inconcepibile ai miei tempi. Era una bolgia contro il Napoli, ma pure se c'era l'Empoli. Al Milan mancano i grandi giocatori, ma pure una struttura moderna".

News Milan: van Basten sul Napoli e Sacchi-Capello

"Che battaglie con Maradona, vincere era un’impresa: oltre a Diego, c'erano Careca, Giordano, Ferrara… Ma anche noi avevamo tanti campioni e forse eravamo più squadra. Non so se vedrò la gara in tv. Tifo Milan? I colori rossoneri sono nel mio cuore, ma soprattutto spero sia una partita spettacolare".

SACCHI O CAPELLO? - "Due grandi allenatori, ma personalmente preferisco Capello. Lasciava spazio all'inventiva dei giocatori, ci dava la possibilità di improvvisare. Con Sacchi ogni mossa era studiata in modo ossessivo. Insomma, il metodo di Capello è più vicino al mio credo calcistico e penso che sia anche meno usurante dal punto di vista mentale".



RIMPIANTI - "Il mio rimpianto più grande per il ritiro precoce è che mi ha privato, ci ha privato, di nuovi trionfi. Il nostro ciclo sarebbe durato altri 3-4 anni. In Italia e nel mondo. In confronto la striscia del Barcellona di Messi sarebbe poca cosa".