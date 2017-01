Calciomercato Juventus, doppio colpo Tolisso-Verratti?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/01/2017 07:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI TOLISSO / Il calciomercato Juventus, in attesa di novità sul possibile approdo a Torino di Sead Kolasinac, è già proiettato all'estate, quando le priorità d'acquisto saranno un regista ed un mediano. Per il primo ruolo, tutte le strade conducono a Marco Verratti del Paris Saint-Germain. Come ammesso dall'agente del giocatore Donato Di Campli, la Juventus ha chiesto informazioni sul centrocampista ex Pescara nell'ambito dell'affare Orsolini.

Come si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la Juventus può staccare l'assegno da 80 milioni di euro, pari alla valutazione del suo cartellino. Oltre al regista, servirà un mediano con fisicità e corsa: la Juventus non molla Corentin Tolisso del Lione, valutato tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Il doppio investimento, pertanto, si rivelerebbe molto oneroso e, quindi, di complicata realizzazione, ma la Juventus pensa in grande ed il recente affare Gonzalo Higuain ha ribadito l'importante potenza economica bianconera.