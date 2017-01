Calciomercato Milan, contatti avviati: è Aubameyang il regalo dei cinesi

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/01/2017 07:33

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG / Prendendo in prestito una frase tanto cara all'attuale amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, i futuri dirigenti rossoneri Mirabelli e Fassone vogliono mettere in pratica il più tipico dei teoremi musical-sentimentali: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano...".

La missione in Germania della coppia scelta dalla futura proprietà cinese per dirigere l'aspetto sportivo del Milan che verrà, infatti, è servita anche - rivela 'Tuttosport' oggi in edicola - ad avviare i contatti con la dirigenza del Borussia Dortmund per il colpo di calciomercato Milan estivo Pierre Emerick Aubameyang, già rossonero ai tempi delle giovanili prima di essere ceduto proprio da Galliani al Saint-Etienne. Riportarlo a Milano, per il gruppo Sino-Europe, avrebbe pertanto una forte valenza simbolica.

L'operazione di calciomercato si presenta complicata: il Milan si è iscritto ad un'asta internazionale che vede interessate al giocatore (la cui valutazione parte da 70 milioni) anche il Real Madrid (dove sogna di approdare, da sempre, il calciatore), il Manchester City ed il Manchester United.

Aubameyang è un 'vecchio' pallino di Mirabelli, che tentò di acquistarlo anche ai tempi dell'Inter. Ora sarà più 'fortunato'? Intanto, un intermediario è stato incaricato di tenere costantemente Fassone sui movimenti attorno all'attaccante del Gabon.