Real Madrid, che tegola: salta anche il Napoli!

19/01/2017 06:27

INFORTUNIO CARVAJAL NAPOLI / Assente nella gara di Coppa del Re contro il Celta Vigo per infortunio, Dani Carvajal si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese, anche se lo staff sanitario del Real Madrid proverà a riconsegnarlo al manto erboso in tre settimane. Se questa impresa non dovesse riuscire, l'esterno destro salterebbe l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Napoli, in programma il 15 febbraio.

D.T.