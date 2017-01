Lazio, Inzaghi: "Ho già battuto la Juve da giocatore. Djordjevic resta"

19/01/2017 00:37

LAZIO GENOA INZAGHI DJORDJEVIC / La Lazio batte il Genoa e conquistata i quarti di finale di Coppa Italia. Ora testa alla Juventus, con un occhio sempre verso il calciomercato. Questi, infatti, sono i temi trattati nel postgara da mister Simone Inzaghi ai microfoni di 'Rai Sport': "Black out primo tempo? C'è stato perché abbiamo mollato la concentrazione ma siamo stati bravi a riprenderla nel secondo tempo. Cosa ho detto negli spogliatoi? Che mi dispiaceva per loro, perché era un piacere vederli giocare a calcio. C'era rammarico perché per 40 minuti siamo stati perfetti, mi dispiaceva per quei 5. In questa Serie A non bisogna mai abbassare la guardia, il Genoa non fa sconti".

SOSTITUZIONI VINCENTI - "I ragazzi entrati ci hanno dato una mano, ma non voglio dimenticare le prestazioni di Lombardi e Djordjevic, era tanto che non giocavano avevo già previsto i 60 minuti per loro e la staffetta. Benissimo anche quelli che sono entrati”.

OBIETTIVO - "L'obiettivo è fare sempre bene. 40 punti sono tanti, bisogna fare un applauso a questi ragazzi, ne manca anche qualcuno e nessuno lo avrebbe mai detto. Abbiamo l'obbligo di rimanere lì e provarci fino alla fine. Il difficile arriva adesso che non siamo più una sorpresa”.

VICE IMMOBILE - "E' indispensabile, un valore aggiunto. Djordjevic ha fatto una grande partita, se coinvolto è molto importate e può dare tanto. Penso che rimanga con noi, abbiamo parlato tanto e l'ho visto molto coinvolto. Ha sfruttato al meglio questa chance".

PROSSIMO IMPEGNO CON LA JUVENTUS - "Questi ragazzi sono influenzati dal fatto che su 6 partite abbiamo vinto 5 partite. Sarà difficile ma possiamo prepararla bene e recuperare energie, noi andremo a fare la nostra partita contro una squadra che domina il campionato da anni. Servirà un'interpretazione al massimo, all'andata abbiamo fatto una buona gara con un solo errore che non ci è stato perdonato. Li ho battuti da giocatore voglio farlo anche da allenatore".

D.G.