Barcellona, il papà di Messi chiarisce: "Non c'è nessun pericolo"

19/01/2017 00:28

BARCELLONA PAPA' MESSI RINNOVO / Nella giornata odierna avevano fatto molto discutere delle presunte parole di Leo Messi sul proprio futuro. Un'intervista, però, che la 'Pulce' ha voluto chiarire di non aver mai rilasciato. A scanso di ulteriori equivoci ha preso la parola anche Messi Senior, il signor Jorge, che sulle frequenze di 'Cadena Ser' ha spiegato: "Non c'è nessun pericolo che Messi possa lasciare il Barcellona".

Inoltre, come mette in evidenza 'El Larguero', è proprio lui che sta negoziando in prima persona con la dirigenza catalana il rinnovo del figlio, senza l’ausilio di nessun intermediario: una trattativa avviata ormai da tempo ma che ancora non ha raggiunto la fumata bianca. Il padre del fenomeno argentino getta acqua sul fuoco, ma gli azulgrana devono sbrigarsi: il contratto di Messi scade nel 2018.

D.G.