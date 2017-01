Lione, Fofana costretto al ritiro a soli 25 anni!

19/01/2017 00:20

LIONE RITIRO FOFANA 25 ANNI / Gueïda Fofana è stato costretto a gettare la spugna. Il centrocampista francese ha detto addio al calcio a soli 25 anni: "Le ho provate veramente tutte, ma lo stato in cui è la mia caviglia non mi permette più di giocare a calcio. Purtroppo questa mia decisione è definitiva. Futuro? Dopo essere stato dichiarato non idoneo all'attività sportiva ho incontrato il presidente Aulas. Mi ha detto che vuole tenermi comunque in società e lo ringrazio per questa opportunità", ha spiegato ai microfoni del sito ufficiale del Lione.

D.G.