19/01/2017 00:09

CALCIOMERCATO ATALANTA RIGONI / Non molla la presa su Emiliano Rigoni l'Atalanta ed è tornata alla carica nelle ultime ore con una nuova offerta all'Independiente. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club nerazzurro è tornato alla carica per il prestito, alzando sensibilmente la cifra del diritto di riscatto e portandola a 5 milioni di euro. Esterno alto di 23 anni, l'ex Belgrano è in possesso del passaporto comunitario.