Coppa del Re, il Real cade col Celta: seconda sconfitta di fila per i 'Blancos'

19/01/2017 00:08

COPPA DEL RE REAL MADRID CELTA VIGO / Clamoroso al 'Bernabeu': il Celta Vigo supera il Real Madrid 2-1 nella gara di Coppa del Re grazie alle reti di Iago Aspas e Johny. Nessuna eliminazione però per i 'Blancos', si tratta solamente della gara di andata. Di certo fa scalpore vedere la truppa di Zidane incassare la seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata in campionato col Siviglia. Nell'altra sfida di serata l'Alaves supera l'Alcorcon grazie alla doppietta in pieno recupero di Ibai Gomez.

Rel Madrid-Celta Vigo (64' Iago Aspas, 69' Marcelo, 70' Johny)

Alcorcon-Alaves 0-2 (91' e 93' Ibai Gomez)

D.G.