ZONA MISTA – Calciomercato Lazio, Hoedt: "Ho parlato con Inzaghi. Situazione difficile per me"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

19/01/2017 00:04

LAZIO GENOA HOEDT / Successo per 4 a 2 per la Lazio contro il Genoa. Nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia è andato a segno anche Hoedt. Il difensore ha parlato in zona mista, dove erano presenti anche i giornalisti di Calciomercato.it: "Sono contento per la vittoria - ammette il centrale - Abbiamo fatto una bella gara. Siamo quarti in classifica, oggi abbiamo passato il turno: siamo molto felici. Giocare poco? E' una situazione molto difficile per me, ne ho parlato con il mister e lui mi ha spiegato la situazione. Non posso fare altro che aspettare e vedere che succede. Quando entro faccio quello che devo fare, di più è impossibile. L'unica cosa che posso fare è il mio lavoro. Mercato? Sono cresciuto tantissimo, ormai sono un altro difensore, un altro uomo. Ho un contratto con la Lazio e sono felice qui, però voglio giocare".