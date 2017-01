19/01/2017 00:01

CALCIOMERCATO ROMA DEPAY LIONE / Memphis Depay ad un passo dalla Ligue 1. Come pubblicato da Lione sul proprio profilo di 'Twitter', l'esterno olandese è sbarcato in Francia assieme al suo agente per discutere i dettagli del suo trasferimento alla corte di Genesio. Il calciatore del Manchester United era stato accostato a diversi club nostrani come Roma, Milan e Lazio.

D.G.