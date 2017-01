Sampdoria, Cigarini risponde al Fantallenatore: "Sei tu quello scarso"

18/01/2017 23:45

SAMPDORIA CIGARINI FANTACALCIO FACEBOOK / Il passaggio alla Sampdoria non è servito a Luca Cigarini per dare una sterzata alla propria carriera. Anche sotto la Lanterna, infatti, il playmaker italiano non riesce a trovare spazio (appena 5 presenze tra campionato e coppa), facendo disperare tutti quei 'fantallenatori' che avevano sperato nella sua rinascita dell'Atalanta.

Uno di questi ha deciso quindi di esprimere tutta la sua delusione al diretto interessato attraverso un messaggio su 'Facebook': "Luca sei una delusione… ho speso tanti fantamiliardi per averti nella mia squadra pensando a quel tuo gol contro il Milan con la maglia del Napoli… Che dici: ti svincolo o ti rifai?". Quasi inaspettata è arrivata la risposta di Cigarini: "Non sono io la delusione, sei tu l’allenatore scarso che mi ha comprato…", chiudendo la frase con un simpatico smile.

Quello che doveva essere una replica scherzosa, però, si è trasformata in un clamoroso 'autogol' per il giocatore che è stato immediatamente inondato di messaggi da tutti gli altri fantallenatori dello Stivale. Questo anche, e soprattutto, a causa della pubblicazione della sua prima risposta da parte di 'Calciatori Brutti', un noto gruppo di 'Facebook' che ha contribuito a rendere virale la cosa. E proprio contro di loro ha alla fine 'inveito' Cigarini: "Ora però mi aiutate... Ora mi tocca dire al mister di non schierarmi che non ho tempo...", mostrando lo screenshot dei 1153 messaggi ricevuti!

D.G.