Newcastle, l'incredibile storia di El-Mhanni: da youtuber a professionista!

18/01/2017 23:18

NEWCASTLE EL-MHANNI / Yasin Ben El-Mhanni è vicino entrato nella storia. L'ala sinistra è il il primo youtuber a esordire come calciatore professionista. Molto famoso sul web per i suoi video di freestyle, l'inglese di origini marocchine è riuscito a strappare un contratto al Newcastle questa estate. Da lì la gavetta nella seconda squadra (8 presenze e 1 gol) prima della grande chiamata: Rafa Benitez lo ha convocato per la sfida di FA Cup contro il Birmingham. Una gara vinta per 3-1 dai 'Magpies' dove il classe 1995 è rimasto in campo 70 minuti. Il suo sogno è ufficialmente iniziato.

D.G.