18/01/2017 23:22

INTER BOLOGNA MURILLO MELO / Il grande gol di Jeison Murillo di ieri sera in Coppa Italia sta facendo il giro del mondo. Il difensore dell'Inter, che ha battuto il portiere del Bologna con una splendida rovesciata, ha ricevuto i complimenti da Felipe Melo, suo ex compagno, su 'Instagram': "Jeison Murillo! Mamma mia ragazzi, come fa a segnare un gol così? Che campione! Forza Inter".

M.S.