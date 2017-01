Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Lindelof

18/01/2017 23:11

CALCIOMERCATO INTER LINDELOF / L'Inter torna alla carica per Victor Lindelof. Il difensore svedese, qualche settimana fa, sembrava dover volare a Manchester - sponda United - salvo poi vedere un brusco rallentamento nella trattativa. Una frenata che ha riacceso le speranze nerazzurre e, come svela 'A Bola', nelle prossime ore ci sarà un incontro tra il ds Piero Ausilio e l'agente di Lindelof, Fali Ramadani (che sbarcherà a Milano anche per parlare della cessione di Kalinic con la Fiorentina).

Come vi abbiamo raccontato, il Benfica ha trovato qualche intoppo nel rinnovare il contratto di Lindelof che va in scadenza nel 2020.

D.G.