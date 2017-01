Lazio-Genoa, Milinkovic: "Ora prendiamoci una vendetta sull'Inter!". Poi il messaggio alla Juve...

18/01/2017 23:00

LAZIO GENOA MILINKOVIC-SAVIC INTER JUVENTUS / Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei fattori di Lazio-Genoa. Subentrato nella ripresa ha riportato in vantaggio i suoi compagni con un bolide ad incrociare: "Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, ma abbiamo preso due gol e non va bene. Nella ripresa abbiamo giocato meglio e siamo riusciti a riportarci sul doppio vantaggio - ha spiegato il centrocampista a 'Rai Sport' nell'immediato postgara - Rispetto all’anno scorso mi sento meglio, segno di più e mi piace il nostro nuovo modo di giocare. Ora ivincita con l'Inter? Sì dobbiamo sicuramente fare meglio rispetto al match di campionato. Domenica la Juventus? Loro fanno sempre bene in casa ma noi cercheremo di fare tutto il possibile per vincere".

D.G.