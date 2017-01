PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-GENOA: Milinkovic sveglia la Lazio, Felipe Anderson svogliato.

Davide Ritacco

18/01/2017 22:55

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-GENOA PROMOSSI E BOCCIATI – L’errore dal dischetto del brasiliano riaccende le speranze del Genoa che con un ottimo Pandev e con il capolavoro di Pinilla riacciuffano il pareggio. Milinkovic-Savic va volare biancocelesti, Immobile la chiude. Da rivedere le difese con Orban tra i peggiori.

LAZIO

Strakosha 6 – Punito dalla prodezza di Pinilla e dal tocco morbido di Pandev sul quale poteva essere anche più reattivo. L’ultimo brivido e sul tiro di Ocampos ma il palo lo salva.

Patric 6 – Qualche buona discesa ma anche qualche errore di marcatura. Il giovane difensore spagnolo però sta crescendo.

Wallace 5,5 – Si fa attirare troppe volte dal pallone lasciando scoperta la propria zona di campo dove gli attaccanti del Genoa si inseriscono. Altro tentato dribbling da ultimo uomo, questa volta gli va meglio.

Hoedt 6 – Buona prestazione con tanto di gol spettacolare ma nella sfida individuale contro Pinilla gli lascia un metro di troppo ed il Cileno segna.

Lukaku 5,5 – Fisicità imponente, gioca con sufficienza facendosi trovare spesso impreparato davanti alla velocità di Lazovic. Si perdonare in parte, offrendo a Immobile l’assist che chiude la partita.

Parolo 6 – Non è nel suo momento migliore. Tanta corsa e volontà ma anche tanta imprecisione. Il miglior Parolo è ben altra cosa. Dal 79’ Murgia s.v.

Biglia 6 – Orchestra bene in mezzo al campo al cospetto di un centrocampo avversario in difficoltà. Qualche sbavatura dai tiri dal limite ed lascia il tiro dal dischetto ad Anderson come fatto domenica con Immobile.

Lulic 6 – Alcuni buoni inserimenti alternati da alcuni momenti di poco entusiasmo. Si lascia sfuggire gli avversari con troppa sufficienza ma è sempre una pedina importante per Inzaghi che può muoverlo in più ruoli.

Lombardi 6 – Qualche buona incursione presentandosi anche al tiro. Anche ad inizio ripresa è tra i più pimpanti ma Inzaghi decide di rivedere la squadra e lo richiama in panchina. Dal 58’ Milinkovc-Savic 7 – Il suo ingresso permette alla Lazio di avere maggiore fisicità e qualità. Il gol poi è un gioiello: destro al volo dentro l’area.

Djordjevic 6 – Ritorna al gol dopo sette mesi con esultanza un po’ polemica. Nonostante il gol e il rigore procurato non appena si alzano i ritmi, Inzaghi lo richiama in panchina. Dal 56’ Immobile 7 – E’ l’altro grande ex della partita che con la magli rossoblù non ha avuto molto successo. Come per Pandev trova il classico gol dell’ex che chiude il match.

Felipe Anderson 5,5 – Il brutto errore dal dischetto consente al Genoa di riaccendersi e riagguantare il pareggio per sua fortuna i compagni rimediano ma la sua prestazione è insufficiente.

All. Inzaghi 6,5 – Questa Lazio da lui forgiata continua a volare. Nonostante le difficoltà riesce a riprendersi e grazie ai suoi cambi cambia marcia e strappa il pass per i quarti dove affronterà l’Inter. Altra prestazione convincente con i ‘titolari’ in campo.

GENOA

Lamanna 6 – Viene superato dal Djodjevic da pochi metri e dal destro dal limite di Hoedt che vede partire con colpevole ritardo. E’ bravo ad intuire il brutto rigore di Anderson.

Munoz 5,5 – Aggressivo sì ma non troppo. La Lazio entra con facilità in area e lui fa poco per impedirlo.

Burdisso 5 – Errori a ripetizione di posizione e di valutazione. La personalità da sola non basta, il Genoa affonda e il capitano non applica le giuste contromisure.

Orban 4,5 – E’ il peggiore in campo. Si fa anticipare da Djordjevic sul primo gol, commette il fallo da rigore e per finire offre l’ ”assist” del 3-2 a Milinkovic-Savic. Dal 73’ Gentiletti 5,5 – Altro ex in campo che non si fa certo rimpiangere.

Lazovic 6,5 – Non male, approfitta della resistenza sterile di Lukaku per scorazzare sulla corsia di destra creando danni alla Lazio col passare dei minuti però allenta la presa.

Rigoni 6 – Non è più abituato al ruolo di centrocampista centrale puro. Le sue caratteristiche di incursore vengono svilite se bloccato in mezzo al campo. Non può essere lui la soluzione finale. Dal 85’ Nctham s.v.

Cofie 5,5 – Juric (anche per mancanza di alternative valide) continua a schierarlo per dargli fiducia e abituarlo al compito assegnato ma il Ghanese fatica a trovare continuità in mezzo al campo andando spesso in difficoltà.

Laxalt 5,5 – Maluccio nel primo tempo più temerario nella ripresa ma è comunque una prestazione incolore.

Ocampos 5,5 – Ancora una volta delude le attese. Dalla sua tecnica e dal suo estro ci si aspetterebbe qualcosa in più ed invece è troppo spesso fuori dal gioco, il palo prima di lasciare il campo è solo un lampo. Dal 66’ Ninkovic 5,5 – Juric punta ancora sulla sua velocità per creare scompiglio nell’area biancoceleste ma il serbo non incide.

Pandev 7 – Buona prova, gran primo tempo. Protagonista assoluto della partita con assist e gol. Prova a pungere anche nella ripresa ma la squadra non lo sostiene come avrebbe dovuto e come avrebbe voluto.

Pinilla 6 – Bellissimo il gol che riaccende le speranze. E’ un giocatore così che si accende e si spegne con la stessa rapidità di una lampadina. Dopo il gol a parte per la solita ‘cilena’ non si vede più.

All. Juric 5,5 – Nel momento peggiore la squadra non sprofonda e si rialza agguantando il pareggio. La ripresa però è di nuovo disastrosa e la Lazio dilaga e i suoi cambi non aiutano. E’ innegabile che il mercato qualcosa ha tolto a questa squadra anche in termini di sicurezza. Come ogni anno il Genoa a gennaio deve ricostruire e il lavoro dell’allenatore è sempre difficile. Ora deve dimostrare di saper lavorare sulla testa dei giocatori.

Arbitro: Damato 6,5 – Buona direzione di gara. Ogni decisione presa pare giusta. Nel primo tempo decreta un rigore evidente per fallo di Orban su Djordjevic. La Lazio protesta anche per un sandwich di Burdisso e Munoz su Felipe Anderson ma è corretto lasciar correre. Corretta anche l’ammonizione al 55’ per Rigoni avvenuta dopo che l’azione non si è concretizzata. Nel giro di pochi minuti arrivano altre due ammonizione a testimoniare come vuole tenere in pugno il match.

TABELLINO

LAZIO-GENOA 4-2

Lazio (4-3-3) Strakosha; Patric, Wallace, Hoedt, Lukaku; Parolo (dal 79’ Murgia), Biglia, Lulic; Lombardi (dal 58’ Milinkovic-Savic), Djordjevic (dal 56’ Immobile), Felipe Anderson. A disp.: Marchetti, de Vrij, Kishna, Bastos, Leitner, Radu, Vargic, Rossi. All.: Inzaghi S.

Genoa (3-4-2-1) Lamanna; Munoz, Burdisso, Orban (dal 73’ Gentiletti); Lazovic, Rigoni (dal 85’ Ntcham), Cofie, Laxalt; Ocampos (dal 66’ Ninkovic), Pandev; Pinilla. A disp.: Rubinho, Edenilson, Izzo, Beghetto, Brivio, Morosini, Zima, Taarabt, Cataldi. All.: Juric

Arbitro: Damato della sezione di Barletta

Marcatori: 20’ Djordjevic (L), 31’ Hoedt (L), 41’ Pinilla (G), 45’ Pandev (G), 70’ Milinkovc-Savic (L), 75’ Immobile (L)

Ammoniti: 55’ Rigoni (G), 58’ Patric (L), 59’ Lulic (L), 77’ Gentiletti (G)

Espulsi:

Note: 28’ Lamanna (G) para rigore a Felipe Anderson (L)