Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO El Ghazi al Lille: ecco quando ci sarà l'annuncio

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

18/01/2017 22:41

CALCIOMERCATO LAZIO EL GHAZI LILLE / Niente Lazio per Anwar El-Ghazi. Ormai non ci sono più dubbi: l'esterno olandese di origine marocchina giocherà in Francia. Il calciatore - come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it - vestirà da gennaio la maglia del Lille. Si attende l'ingresso ufficiale della nuova proprietà, che dovrebbe arrivare venerdì, per l'annuncio ufficiale, atteso nella prossima settimana.

La Lazio avevo provato a trattare con l'Ajax ma senza successo. Il Lille, forte dell'accordo raggiunto da tempo con il calciatore, è riuscito a chiudere l'affare per una cifra di circa 7-8 milioni di euro.