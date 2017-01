Calciomercato Sampdoria, Cassano al bivio: si ritira?

18/01/2017 22:20

CALCIOMERCATO SAMPDORIA CASSANO RITIRO / La storia tra la Sampdoria e Antonio Cassano è ormai finita da tempo. Il fantasista barese è stato estromesso dalla prima squadra e attualmente si sta allenando da diverso tempo con la Primavera. Ma questa 'prigionia' potrebbe terminare a breve: come sottolinea 'corrieredellosport.it', il numero 99 si è convinto ed è vicino alla rescissione del contratto che lo lega al club doriano.

Non solo: Cassano non ha intenzione di scendere in B o emigrare in Cina e se non dovessero arrivare delle proposte concrete entro la chiusura del calciomercato invernale, fissata alle ore 23 del 31 gennaio), potrebbe anche decidere di ritirarsi dal calcio giocato. In passato è stato accostato a Bologna, Sassuolo e Udinese: queste potrebbero essere le uniche possibilità che avranno gli amanti del calcio per sperare di vedere ancora 'FantAntonio' sul rettangolo verde.

D.G.