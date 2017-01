Barcellona, intervista Messi: il comunicato UFFICIALE dell'argentino

18/01/2017 22:27

BARCELLONA MESSI INTERVISTA / Comunicato ufficiale di Leo Messi. L'attaccante del Barcellona ha reso noto di non aver rilasciato alcuna intervista a 'Coach'.

In mattinata i media hanno ripreso le parole, riportate dalla rivista, con cui Messi affermava di essere pronto a rimanere solo se il Barcellona lo avrebbe voluto.

Un'intervista, quindi, che l'asso argentino pare non aver mai rilasciato.

Pare chiaro che il Barcellona resta la priorità per Leo Messi, che potrebbe andare via solo se fossero i 'blaugrana' a decidere di farlo. Tutto, comunque, resterà aperto fino a quando non arriverà il rinnovo del calciatore.

M.S.