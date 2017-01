Calciomercato Lazio, gol e rigore procurato: cambia il futuro di Djordjevic?

18/01/2017 21:44

CALCIOMERCATO LAZIO DJORDJEVIC / Fino ad ora la stagione di Filip Djordjevic non era stata positiva: 11 presenze e nessun gol. Un problema per chi di mestiere fa la punta. Un rendimento che lo ha scaraventato al centro dei rumors di calciomercato: su Djordjevic sono piombate Lione e Olympique Marsiglia, ma l'elevata richiesta di Lotito non ha facilitato le trattative.

Fino ad oggi il suo nome era quello che figurava in cima alla lista delle uscite - anche perché la Lazio è stata chiara: per acquistare deve prima vendere - assieme a quello di Kishna, ma il suo primo tempo sfoderato contro il Genoa potrebbe scombinare tutte le carte in tavola: 45 minuti di ottimo livello per il serbo che ha prima sbloccato il match con un gol di rapina, poi procurato il rigore che Felipe Anderson ha sciupato. Oltre al solito e costante movimento che rappresenta una delle sue caratteristiche peculiari. Inzaghi ha sempre speso belle parole per lui, lo stima e nonostante la prolungata astinenza dal gol lo ha sempre tenuto in considerazione. E se il rinforzo per il reparto avanzato la società ce l'abbia già in rosa?

D.G.