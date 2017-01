18/01/2017 21:28

CALCIOMERCATO FIORENTINA DOPO KALINIC / Nome nuovo per l'attacco. La Fiorentina, in attesa di conoscere il futuro di Kalinic, sempre più diretto verso la Cina, sta sondando il calciomercato alla ricerca di un centravanti. L'ultimo nome - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - porterebbe a Florin Andone, bomber rumeno in forza al Deportivo La Coruna.

M.S.