Juventus, parla il tifoso del tatuaggio col vecchio logo: "Agnelli la prossima volta chiamami prima!"

18/01/2017 21:19

JUVENTUS TIFOSO TATUAGGIO LOGO / Il nuovo logo della Juventus continua a far discutere il mondo bianconero. L'ultima storia relativa al nuovo emblema della 'Vecchia Signora' ha come protagonista Kevin, un tifoso che due settimane fa aveva deciso di tatuarsi lo stemma della sua squadra del cuore, la Juventus appunto, salvo poi ricevere questa 'sorpresa' inaspettata proprio dalla sua squadra del cuore. E la sua vicenda, grazie ad un suo post su 'Instagram', è diventata virale nel giro di poche ore...

"L'ho scoperto per caso, mi è arrivato un messaggio da un amico su un gruppo di Whatsapp che mi diceva: 'Kevin, guarda, hanno ufficializzato un nuovo logo della Juventus!' - ha esordito il ragazzo a 'vice.com' - Lì per lì non volevo crederci, pensavo fosse una di quelle ca***** del web, quando ieri mattina ho aperto le app che uso per tenermi aggiornato sulle novità della squadra, però, mi sono reso conto che avevano davvero cambiato il logo".

Una decisione, quella di Agnelli e di tutto il suo board che ha scatenato l'ilarità del web: il nuovo logo della Juventus è stato preso di mira un po' da tutti, da Juan Jesus fino all'ex tennista Soderling. "Dopo un momento di smarrimento l'ho presa sul ridere - ha proseguito Kevin - tanto quel che è fatto è fatto. Poi ho la spalla destra libera, quindi c'è ancora spazio per il nuovo stemma. Certo Andrea (Agnelli, ndr), la prossima volta magari fai un'intervista prima, fammi una chiamata, scrivimi una lettera, mandami un fax, così magari aspetto un attimo e sto al passo coi tempi".

E anche lui, come tanti altri juventini, non sembra apprezzare questa novità: "Sinceramente preferisco il vecchio. Però mi ci abituerò senz'altro, per forza di cose. Ammetto, però, che per ovvie ragioni non mi dispiacerebbe se Andrea Agnelli decidesse improvvisamente di tornare al vecchio (ride, ndr). Se devo essere sincero io in realtà, a prescindere dal tatuaggio, non avrei cambiato niente. Comunque non sono assolutamente pentito, lo stemma che ho tatuato è storia della Juventus e nessuno la cancella".

Il discorso, infine, si sposta su tematiche più legate al campo e alle news Juventus: "Come finisce la stagione? Spero nel migliore dei modi: la Champions rimane un sogno, lo scudetto un obbligo. Ma in ogni caso forza Juve e soprattutto tatuatevi tutto quello che volete e fregatevene dei giudizi della gente".

D.G.