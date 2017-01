18/01/2017 20:53

CALCIOMERCATO MILAN ELY / Rodrigo Ely è pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il club rossonero e il Crotone - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - si sarebbero incontrati per parlare del suo trasferimento. Il calciatore, se dovesse accettare la destinazione calabrese, potrebbe andare via in prestito.

M.S.