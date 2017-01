Calciomercato, Ronaldinho torna a giocare: c'è il Coritiba

18/01/2017 20:41

CALCIOMERCATO RONALDINHO CORITIBA / Ronaldinho non molla. L'attaccante che ha incantato le platee di tutto il mondo è pronto a ritornare a giocare. L'ex Barcellona e Milan a 36 anni - secondo quanto riportato da 'Espn.br' - starebbe per accettare un contratto da 300mila euro al mese, offertogli dal Coritiba. Il fratello di Ronaldinho è stato martedì a Rio de Janeiro per trattare con il club. L'affare sembra poter davvero andare in porto.

M.S.