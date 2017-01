18/01/2017 20:17

CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA MARIN / Non ci sarà la serie A nel futuro di Razvan Marin. Il talento del Vitorul, che piaceva a Fiorentina e Roma, giocherà in Belgio. Ad ammetterlo è il padre, Petre Marin a 'DigiSport': "Ci sono trattative avanzate con lo Standard Liegi - si legge su 'Prosport.ro' - Di più non posso dire. E' certamente una buona squadra e un paese bellissimo. Sarà un passo importante per la sua carriera".

M.S.