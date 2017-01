PASSENGERS - Ibrahimovic e Pogba: le due facce dello United

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

18/01/2017 20:30

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Ramirez e Cavani resteranno dove sono, ovvero Middlesbrough e Psg. Bene Jovetic, Ibrahimovic e Hernandez. Delude Pogba.

PASSENGERS – NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DEGLI EX STRANIERI DELLA SERIE A

GASTON RAMIREZ (Middlesbrough): accostato al Leicester, Gaston Ramirez non lascerà il Middlesbrough a gennaio. Il tecnico Karanka ha definito il tutto soltanto dei rumors: "Non capisco perché debba andare via".

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): l'ex attaccante del Napoli ha rivelato come sia stato vicino al ritorno in serie A, per poi confermare il proprio percorso al Psg, col quale è pronto a rinnovare.

TOP DELLA SETTIMANA

ABEL HERNANDEZ (Hull City): impegnato nella lotta per non retrocedere, l'Hull City ha battuto per 3-1 il Bournemouth, grazie a una prova esaltante di Abel Hernandez. L'ex Palermo prova con questa doppietta a riprendersi.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): esordio migliore non poteva esserci. Contro il Real Madrid segna la rete decisiva, quella della vittoria nel finale dopo l'autorete di Ramos. Un bel riscatto dopo la panchina all'Inter.

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Manchester United): situazione delicata in casa United, con Mourinho che non riesce a trovare continuità. Contro il Liverpool il gol di Milner tiene banco fino al minuto 84, quando Ibrahimovic spunta nel cuore dell'area e la mette dentro. E' l'uomo in più del portoghese.

FLOP DELLA SETTIMANA

PAUL POGBA (Manchester United): giornata drammatica per l'ex Juventus, reo d'aver causato il calcio di rigore di Milner con un fallo di mano, confezionando nel complesso una gara mediocre.