Calciomercato Roma, offerta (poco allettante) per Dzeko

18/01/2017 19:55

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Il rigore goffamente sbagliato contro l'Udinese non cancella una grandissima prima parte di stagione da parte di Edin Dzeko. Il 30enne centravanti bosniaco si è finalmente ambientato nel calcio italiano e sta segnando con buona continuità nella Roma. Tanto da aver riacceso i riflettori del calciomercato su di lui.

Secondo quanto riportato dal sito turco 'bursadabugun.com', in particolare, ci sarebbe un ritorno di fiamma del Galatasaray per l'ex Wolfsburg, che andrebbe a prendere il posto del tedesco Podolski nella rosa giallorossa. La proposta a Dzeko, stando alla medesima fonte, non sarebbe però così allettante: contratto quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione contro i 4,5 (scadenza 2020) attualmente percepiti alla Roma.

M.R.