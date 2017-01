Calciomercato Palermo, Zola chiama Quaison: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

18/01/2017 19:44

QUAISON PALERMO BIRMINGHAM CITY / La situazione di classifica del Palermo è alquanto critica con la zona salvezza che dista attualmente 8 punti. E dalla sessione invernale di mercato non sembrano arrivare grandi colpi in casa rosanero, anzi: c'è il rischio che qualche big lasci la Sicilia a gennaio. Tra questi anche il centrocampista offensivo svedese Robin Quaison, che secondo fonti inglesi sarebbe finito nel mirino del Birmingham City allenato da Gianfranco Zola. Tuttavia, nonostante un contratto in scadenza a giugno, dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it è emerso che il Palermo non vorrebbe cederlo dal momento che in quel ruolo è già in partenza Hiljemark. Lo stesso calciatore, inoltre, non sarebbe troppo convinto di scendere di categoria andando a giocare nella Championship inglese. L'idea di Quaison è quella di attendere i prossimi mesi per vedere se qualche club importante possa dargli una chance da svincolato.