Calciomercato Juventus, Orsolini: "Posso giocarmi le mie carte"

18/01/2017 19:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / Non è più un segreto che Riccardo Orsolini è ormai un calciatore della Juventus. In attesa dell'ufficialità,il giovane attaccante dell'Ascoli ha parlato a 'Sky' dell'affare: "Sono contento, manca l'ufficialità ma credo che sia tutto fatto. E' emozionanto, la Juventus per me è un trampolino di lancio. Finirò la stagione ad Ascoli, poi credo di potermi giocare le mie carte. Chiaramente occorre fare un passo alla volta. Proverò ad affermarsi alla Juve ma ciò che deciderà la società lo prenderò per buono. E' un periodo travagliato, ho spento il telefono per evitare la pressione. L'interesse di tanti club fa piacere, ma non mi monto la testa. Il mio sogno? Giocare allo 'Stadium' e magari in Nazionale".

B.D.S.