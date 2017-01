Coppa Italia, Sassuolo-Cesena 1-2: i bianconeri ribaltano il risultato e volano ai quarti

18/01/2017 19:25

SASSUOLO CESENA - Il Cesena batte il Sassuolo in rimonta, in trasferta, e vola ai quarti della Coppa Italia. Nella prima frazione di gioco, i padroni di casa riescono subito ad andare in vantaggio al 4' minuto di gioco grazie alla rete di Pellegrini, capace di raccogliere una respinta corta di Agazzi e ribadire in rete con il destro. Primo tempo senza grande altri occasioni, che finisce sul risultato di 1-0.



Nella ripresa, il Cesena prende coraggio e rientra in partita. Ma soltanto all'80esimo, arriva l'episodio che cambia la partita: Antei atterra in area Cocco e Rocchi concede il rigore. Ciano dal dischetto non sbaglia e riporta il match in equilibrio. Da lì a pochi minuti si verifica l'impronosticabile: il Cesena trova la rete con l'ex Laribi (in prestito proprio dal Sassuolo) e conclude l'operazione sorpasso. Il forcing finale della formazione di Di Francesco non porta a nulla, e la partita si conclude con il successo dei ragazzi di Andrea Camplone.

F.S.