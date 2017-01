Lazio-Genoa - Lotito-Preziosi, accordo su Cataldi: al massimo in panchina

18/01/2017 18:13

LAZIO GENOA CATALDI - Il 22enne centrocampista romano, Danilo Cataldi, non sarà in campo questa sera nel match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa di scena all'Olimpico. Stando agli ultimi rumors, i presidenti delle due società, Lotito e Preziosi, avrebbero pattuito che il giocatore, appena trasferitosi in prestito al 'Grifone' dal club di Formello, non potrà scendere in campo contro la sua ex squadra. Per lui si profila quindi una serata in panchina.

F.S.